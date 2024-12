Tajči Gali, videoklip Zákuskovo

Poviem to hneď na úvod: toto je posledná salónka, ktorú píšem. Spolu s kolegom Marekom Majzonom sme posledných desať rokov (najskôr na striedačku, posledné tri roky už len on) mapovali vianočné novinky slovenskej hudobnej scény. Niežeby sme boli takí masochisti. Plán bol, že keď k ich autorom nebudeme príliš zhovievaví, tak ich to demotivuje a tých vianočných songov bude o čosi menej.