The Cure, Colours of Ostava 2019

Roky čakania sú na konci. Fanúšikovia The Cure si dobre pamätajú prísľub vydania nového albumu v roku 2019. Ten sa naplniť nepodarilo a Robert Smith začal byť k akýmkoľvek podobným vyjadreniam skeptický. V roku 2022 téma nového albumu znova ožila, keď The Cure zahrnuli niekoľko nových skladieb do koncertného setlistu. V posledných týždňoch stupňovali napätie rozposlaním pohľadníc s názvom albumu a tajomným dátumom.