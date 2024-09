David Gilmour, 2024

Vydanie nového albumu po deviatich rokoch oznámil David Gilmour v apríli tohto roka. Lákal naň vyhlásením, že pôjde o jeho najlepší album od čias ikonickej nahrávky Dark Side of the Moon. Jeho slová postupne potvrdzovali zverejnené single The Piper's Call, dueto Between Two Points s dcérou Romany a soundtrack manželskej lásky s názvom Dark And Velvet Night.