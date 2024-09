Linkin Park, 5.9.2024

Fanúšikovia Linkin Parku sa dočkali. Sedem rokov po smrti frontmana Chestera Benningtona ohlásila skupina svoj návrat. Na štvrtkovom comebackovom koncerte predstavili novú speváčku, oznámili novembrové vydanie albumu From Zero, z ktorého predstavili pilotný singel The Emptiness Machine, a prekvapili informáciou o svetovom turné, ktoré začína už o pár dní.