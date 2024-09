Sabrina Carpenter a Jenna Ortega, video Taste

Po sladkom Espresse či zlomenom srdci a egu v Please Please Please je krvavá bitka o muža takmer očakávaným vyústením tretieho singla. Nežná kráska Sabrina Carpenter sa v novom videoklipe k singlu Taste zmenila na žiarlivú priateľku ochotnú zabíjať. Jej sokyňa, ktorú stvárnila Jenna Ortega, sa však zastrašiť nenechala. Pozrite si napínavé video s nečakaným koncom.