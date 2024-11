Marilyn Manson - Raise The Red Flag, 2024

Podpisom zmluvy s vydavateľstvom Nuclear Blast Records ohlásil Marilyn Manson svoj veľkolepý comeback. Uprostred súdnych sporov postavených na obvineniach zo sexuálneho zneužívania viacerých žien a aktuálneho turné s Five Finger Death Punch, vydáva hudobník už druhú singlovú novinku. Začiatkom mesiaca to bola skladba As Sick as the Secrets Within a teraz pridáva novinku Raise the Red Flag.