Daniel Handák

Daniel Handák je hudobník z Ružomberka, o ktorom ste zrejme doposiaľ nepočuli, no teraz je správny čas spoznať ho. Venuje sa prevažne melancholickému indie popu, v ktorom kombinuje akustickú gitaru s jemnými vokálmi a elektrickými prvkami, ale tak ako väčšina umelcov sa nerád škatulkuje. Pravdepodobne nemá rád ani prirovnania, no fanúšikovia Finka, Bena Howarda či Ry X by v prípade jeho novinky rozhodne mali spozornieť.