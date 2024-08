Less Is Sound, 18.8.2024

Hudobné zážitky v exteriéri nie sú počas leta ničím výnimočným, podujatie Less Is Sound však svojími ambíciami presahuje eufóriu letného festivalu či spolupatričnosť spievania pri ohni. Okrem toho, že vás zavedie do skutočnej (bratislavskej) divočiny, pozýva zároveň aj do ticha.