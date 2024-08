Adam the World, 2024

Adam the World patrí medzi zaujímavých interpretov mladej generácie, ktorý vo svojej tvorbe mieša rap, alternatívne R&B či DIY punkový prístup k tvorbe. Zároveň je to hudobník, ktorý si svoje produkcie tvorí a nahráva sám, no občas spolupracuje aj s inými producentmi. Nedávno vydal svoj v poradí už štvrtý album s názvom 1111 a myslím, že je vhodný čas, aby ste sa zoznámili s jeho originálnou tvorbou aj prístupom k umeniu a svetu.