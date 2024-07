Deep Purple, 2024

Očakávaný 23. štúdiový album skupiny Deep Purple vyjde už 19. júla. Z nahrávky =1 zverejnila pätica muzikantov tretí singel s názvom Lazy Sod, ktorý kráča v zvukových stopách Pictures Of You a Portable Door. Spolu so singlom kapela zdieľa aj sprievodný videoklip.