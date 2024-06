Tolstoys, 2023

Skupine Tolstoys na čele s pôvabnou frontmankou Elou Tolstovou sa plnia svetové hudobné sny. Kapela sa presťahovala zo Slovenska do Berlína, kde nahrala svoj tretí radový album No Limit To Love. Zároveň s ním vyrazila na turné po štyroch európskych štátoch a už čoskoro vystúpi v plnej paráde na legendárnom festivale Glastonbury, ktorý koncom júna navštívi približne 200-tisíc ľudí.