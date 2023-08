S Disney Plus sa v auguste zvezieš na vlne horúčav, pretože sporáky v reštaurácii The Original Beef of Chicagoland pôjdu na plné obrátky. Tím v seriáli FX Medveď sa pri snahe o znovuotvorenie podniku poriadne zapotí a horúčka ťa obleje aj z hviezdneho hereckého obsadenia novej série Iba vraždy v budove.