Titul zrodený z tragédií: Foo Fighters prekvapili na albume But Here We Are obnaženou krehkosťou

Galéria fotiek (1) Foo Fighters, 2022

Pre Virginiu a Taylora. Štyri slová na zadnom obale albumu But Here We Are. Príliš veľa smrti, s ktorou sa treba vyrovnať. Poslúžiť tomuto účelu má desať nových pesničiek, ktoré otvorene a úprimne zachytávajú stratu dvoch dôležitých ľudí - bubeníka Taylora Hawkinsa a mamy Davea Grohla. Album prináša hmatateľnú bolesť a smútok. Kombináciu, ktorá namiešala výnimočný počin. Výnimočný nielen okolnosťami, ktoré ovplyvnili jeho vznik, ale aj ich spracovaním.