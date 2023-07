Na palube novinky In Times New Roman od Queens of the Stone Age

Galéria fotiek (1) Josh Homme, Queens of the Stone Age

Sľubná novinka od Queens of The Stone Age sa vynára z temnejšieho obdobia frontmana Josha Hommea a prináša špinavší a srdnatejší blues rock ako predchádzajúci album. Určite sa stretneme s názormi, že najnovší počin stoner rockovej legendy Queens of The Stone Age dotvára trilógiu posledných albumov ...Like Clockwork (2013) a Villains (2017), no šesťročný časový odstup a návrat k zemitejšiemu zvuku evokujú skôr obdobie albumu Era Vulgaris (2007). Čo zostalo rovnaké pre všetky tri albumy je label Matador, pod ktorým novinka In Times New Roman vychádza.