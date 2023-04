Skupina For You Acapella pokrstila svoj nový album a odštartovala turné Hello Tour

Galéria fotiek (1) For You Acapella, krst albumu Hello

V nedeľu 23. apríla predstavila vokálna skupina For You Acapella svoj nový album Hello pred vypredaným kultúrnym domov v Tvrdošovciach. Skupina turné odštartovala v rodnej obci dvoch členov – Katalin a Luciusa. Na koncerte zazneli známe svetové hity, no najmä autorská tvorba, ktorú skupina prezentuje aj na novom albume. Nechýbala najnovšia autorská skladba Luciusa s názvom I’ll Find You.