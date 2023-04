Na najnovšiu komiksovú adaptáciu The Marvels sa diváci odmietajú pozerať: Film čelí doteraz vôbec najväčšej vlne kritiky

Novinka The Marvels čelí vlne kritiky. V poradí 33. film z univerza MCU by sa mal dostať do kín 10. novembra, no súdiac podľa aktuálnych negatívnych komentárov filmových fanúšikov, film svetlá budúcnosť rozhodne nečaká. Portál Unilad dokonca informuje, že nová komiksovka dosiahla v ich počte rekord.