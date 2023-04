Brat Jimiho Hendrixa sa v máji vráti na Slovensko a do Českej republiky

Galéria fotiek (1) Leon Hendrix

Čo majú spoločné taliansky gitarista a spevák Fulvio Feliçiano a Leon Hendrix? Určite je to vášeň pre hudbu, vzájomné priateľstvo, vzťah k Jimimu Hendrixovi a aktuálne aj spoločné koncerty na európskych pódiách. Na Slovensku a v Čechách sa brat Jimiho Hendrixa objavil prvýkrát v novembri 2022 a publikum si ho ihneď zamilovalo. Projekt "In The Name Of Jimi", v ktorom Leona sprevádzajú skvelí muzikanti z Talianska, priniesol pekné spomienky, silné emócie a hlavne "kúsok Jimiho" všetkým, ktorí ho milujú.