RECENZIA Legendárne Dungeons & Dragons vo filme: Ako sa vydarila najočakávanejšia herná adaptácia roka?

Hry to majú na filmovom plátne náročné. Aj keď seriálové The Last of Us uspelo, existuje len málo filmov, ktoré môžeme označiť za dobré herné adaptácie. Ich kliatbu sa snaží prelomiť Dungeons & Dragons: Česť zlodejov. Nabitý ansámbel hercov, zaujímavá téma, pútavý trailer a námet na fantasy výlet, aký sme roky nevideli. Stačilo to?