RECENZIA Veľryba sa na sklonku života pasuje s realitou: Priprav si vreckovky, toto bude dramatická jazda

Čo ak by tvoj život záležal na ľuďoch, ktorých si sklamal? Čo ak by od nich závisel tvoj pohyb? A čo ak by si mal veľa výčitiek, no len posledné dni života? Veľryba od Darrena Aronofskeho opätovne otvorila Fraserovi dvere do Hollywoodu. Pod povrchom filmu sa skrýva odkaz, nad ktorým budeš uvažovať ešte dlhé dni.