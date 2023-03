Galéria fotiek (1) Leon Hendrix – In the name of Jimi tour 2023

Leon Morris Hendrix je mladším bratom gitarového mága Jimiho Hendrixa, ktorého pozná asi každý hudobný fanúšik na svete. Hudbe sa začal intenzívnejšie venovať až v neskoršom veku a rozhodol sa oživiť odkaz svojho zosnulého brata. S programom “In the name of Jimi” vyrazil na svetové turné a tento rok nevynechá ani Slovensko.