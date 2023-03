Filmový a seriálový marec na HBO Max: Komédia roka, nové epizódy Boja o moc aj návrat právnickej legendy

HBO Max nechce počas príchodu jari zaostávať, a preto v marci predstaví jeden lepší titul ako druhý. Okrem dvoch záverečných epizód seriálu The Last of Us si nenechaj ujsť ani jednu z top komédii roka, dokument s Bruceom Springsteenom či nové časti jedného z najlepších seriálov na platforme – Succession.