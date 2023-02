Nie každý lúzer vydá punkrockový album v dôchodkovom veku. Iggy Pop, klobúk dole!

Galéria fotiek (1) Iggy Pop, 2023

Iggy Pop alebo James Newell Osterberg Jr., čo je meno pod ktorým ho takmer nikto nepozná, takže som si to mohol aj odpustiť, vydáva vo svojich svätých 75 rokoch album. Ja, čo mám problém v 40 rokoch napísať iba túto recenziu, snímam klobúk na znak úcty, a to aj napriek tomu, že klobúk nemám. Iggy Pop si to zaslúži aspoň takto metaforicky za všetko, čo počas svojej dlhej kariéry vytvoril nielen po kvantitatívnej, ale aj po kvalitatívnej stránke.