Silvester máš úspešne za sebou, no na Nový rok chceš len oddychovať? Týchto 5 filmov ti zaručene spríjemní deň

Možno to poznáš aj ty. Začal nový rok, po oslávenom Silvestri cítiš, že práve dnes je ideálny čas na oddych. Čo tak si oddýchnuť pri filme? Určite ti to už napadlo, no aký film si dnes pozrieť? Pokiaľ máš dnes chuť na iné filmy ako tie, ktoré už poznáš naspamäť, máme pre teba niekoľko tipov. Ak si dnes chceš urobiť rovno filmový deň, pozri si celý výber, ktorý si pripravil portál countryliving.com.