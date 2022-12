Tešíš sa už na Smrtonosnú pascu? Do svojho vianočného playlistu si zaraď tieto piesne

Určite aj ty máš svoje obľúbené vianočné filmy. Medzi klasiky, na ktoré na Vianoce nedáme dopustiť, patrí určite Mrázik, Tri oriešky pre Popolušku, prípadne Sám doma. K týmto filmom si mnohí pridávajú Smrtonosnú pascu. To, či je tento akčný trhák s Bruceom Willisom naozaj vianočným filmom, sa riešilo už mnohokrát. Nech je, ako chce, podľa NME by si si piesne z tohto filmu pokojne mohol pridať k svojim obvyklým sviatočným hitom. Alebo to aspoň skúsiť.