Rapová hudba je dnes už s prehľadom mainstreamom. A aj keď by možno tí najskalnejší fanúšikovia devedesiatok nesúhlasili, je to tak určite iba dobre. Rap sa totiž v súčasnosti dá ohybať už naozaj rôznymi spôsobmi, čo mu dozaista v určitom zmysle otvorilo dvere aj do popkultúry.