RECENZIA Bones and All je krásny príbeh Maren a Leeho: Obaja sú kanibali a milujú sa až do špiku kostí

Po minulotýždňovej kulinárskej špecialite prišiel do kín ďalší film, po ktorom sa nám trošku horšie večeralo. Romantická dráma Bones and All od obľúbeného talianskeho režiséra rozpráva o dvoch mladých zaľúbencoch, ktorí hľadajú cestu nielen k sebe, ale aj k tomu, aby zapadli medzi ľuďmi. Radi si na nich totiž pochutia.