Seriál Ted Lasso: Nový sitkom prekonáva rekordy, dočkáme sa tretej série ešte tento rok?

Apple zamiešal karty v streamovacej hre a prišiel s novým seriálom Ted Lasso. Je zmesou drámy a sitkomu zasadenej do športového sveta trénera amerického futbalu. Aj keď nemá s európskym futbalom žiadne skúsenosti, Ted sa presťahuje do Británie a začne novú kapitolu svojej kariéry, ale aj života. Prečo by si mal pri tomto mene zbystriť pozornosť a začať sledovať najoceňovanejší sitkom súčasnosti?