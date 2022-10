Klavírny jazz nemusí byť jednotvárny. Valér Miko vytvoril eklektický skvost Presence

Galéria fotiek (1) Valér Miko, 2022

Ak chce v súčasnosti klavírne jazzové trio osloviť publikum, má to dosť ťažké. Na scéne je veľká konkurencia, prúdiaca hlavne zo zahraničia. V domácom prostredí to majú ortodoxné triá o čosi ľahšie, pretože až tak veľa ich nie je. V každom prípade sa ale trojčlenná formácia musí veľmi snažiť, aby prišla s niečím, čo by pôsobilo menej stereotypným dojmom.