RECENZIA Český film slávi ďalší úspech: Jan Žižka je až desivo reálny príbeh legendy, ktorý v kine musíš vidieť aj ty!

Česká kinematografia slávi vcelku slušné roky. Na jar sme v kinách videli vydarený športový film Posledné preteky a v lete zasa skvelú krimidrámu Premlčané. Tentokrát sa do kín dostal historický výpravný film o Janovi Žižkovi, ktorý zaujal už svojím trailerom. Vyzeralo to tak, že Čechom by sa mohol vydariť dobrý dobový kúsok. Výsledok ma prekvapil viac, ako som dúfal.