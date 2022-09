Obrovský úspech nového hitu Rod draka: Dobrá správa pre fanúšikov, tvorcovia sľubujú ďalšiu sériu

Aj ty si určite pamätáš legendárny seriál Game of Thrones, ktorý si získal srdcia množstvo fanúšikov. Niet sa preto čomu diviť, že vďaka jeho obrovskému úspechu sa rozhodli nakrútiť aj jeho prequel House of the Dragon ( v preklade Rod Draka), ktorý mal na HBO premiéru len pred pár dňami. Už teraz však vieme, že sa môžeš tešiť aj na druhú sériu.