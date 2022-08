RECENZIA Známy príbeh v animovanej podobe: DC stavilo na superzvieratá, vyšiel tento pokus?

V časoch, keď DC kvalitatívne po rokoch začína porážať Marvel, prichádza štúdio s ďalším pokusom o oživenie svojej tvorby. Tentokrát sme zavítali do kina na DC Ligu superzvierat, ktorá síce nesľubovala originálny príbeh, no zaujať chcela letnou zábavou v kine. Podarilo sa to a užiješ si tento animovaný počin aj ty?