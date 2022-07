K jazzu patrí aj krása: Mikulášskemu jazzovému festivalu budú kraľovať ženy

Galéria fotiek (1) Nikol Bóková, 2021

Zdroj: Jan Vala

"No Woman, No Cry", spieval legendárny Bob Marley. Dnes už niet dôvodu na slzy a smútok - ženy majú popredné miesto aj v menšinovom žánri, akým je jazz. Dokazuje to aj Mikulášsky Jazzový Festival, ktorý dáva priestor talentovaným speváčkam, aranžérkam, producentkám, inštrumentalistkám či skladateľkám a ich originálnym projektom.