ŠOK Brad Pitt trpí vzácnou chorobou: Spôsobuje mu vážne problémy! Nespozná ani vlastnú rodinu

LOS ANGELES - Brad Pitt už roky zvádza boj so vzácnou poruchou. Tá mu do života priniesla množstvo problémov v súkromnom i pracovnom živote. Ikona Hollywoodu trpí prosopagnóziou, ktorej sa ľudovo hovorí tvárová slepota. Je pre neho takmer nemožné zapamätať si tváre ľudí, a to ani tých najbližších.