RECENZIA Toto si dinosaury nezaslúžili: Záver Jurského sveta je odfláknutý film, ktorý sa chce tváriť veľkolepo

HOLLYWOOD - Po takmer troch dekádach končí jurské dobrodružstvo. Čo Stephen Spielberg začal v roku 1993, dokončil Colin Trevorrow ten rok. Šiesty a zároveň posledný film zo série s názvom Jurský svet: Nadvláda sa dostal do slovenských kín a pri tom sme museli byť aj my. No keď tak nad tým uvažujem, možno som sa mu predsa len mal vyhnúť.