Svetový jazz opäť na Bratislavskom hrade, slovenský zase vo svete!

Galéria fotiek (1) One Day Jazz Festival 2022

Zdroj: PR One Day Jazz Festival

Po náročnom pandemickom období sa 14. ročník medzinárodného hudobného podujatia One Day Jazz Festival vracia nielen na nádvorie Bratislavského hradu, ale aj do viacerých slovenských miest a prostredníctvom streamu aj priamo do obývačiek ľudí vybraných krajín v Európe a Amerike. Diváci sa môžu tešiť na osem koncertov v siedmich slovenských mestách a hudobníci na dve masterclass lekcie.