RECENZIA Najtemnejšia Marvelovka dorazila do kín: Porazí Doctor Strange zakrvavenú Wandu a čo to bude vo výsledku stáť?

HOLLYWOOD - Po šiestich rokoch sme sa dočkali sólovky Doctora Strangea v mnohovesmíre šialenstva. Tentokrát „spojil“ sily s Wandou, aby sa popasoval s vlastnými temnými vidinami. Marvel lákal do kín vcelku temným trailerom a takto na úvod ti prezradím, že sám som nečakal toľko preliatej krvi. Stálo však všetko to úsilie za to? A čo je dôležitejšie, posunuli sme sa v príbehu alebo stále stojíme na jednom a tom istom bode?