RECENZIA Mágia sa vracia do kín: Tajomstvá Dumbledora sú pre fanúšikov Pottera povinná jazda – bude však dobrá?

HOLLYWOOD - Po štyroch rokoch sme sa vrátili do sveta Harryho Pottera. Síce bez spomínanej hlavnej postavy, ale hlavné je, že nás k striebornému plátnu dostal plagát s Rokfortom, všakže? Tretí diel Fantastických zverov s podtitulom Tajomstvá Dumbledora priniesol zopár neočakávaných zvratov, no zrejme nič, na čo by sme dlho spomínali. Ak si zarytý fanúšik Rowlingovej sveta, asi vieš, že ti do kina odporúčam skončiť. Čo ťa ale počas sledovania poteší a, žiaľ, aj sklame?