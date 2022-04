Galéria fotiek (1) Haitská polievka joumou je zapísaná na zozname UNESCO

Zdroj: Profimedia

Navštíviť cudziu krajinu a neochutnať miestne špeciality, to by bol priam neodpustiteľný cestovateľský hriech. Ak vás vaše túlavé topánky zavedú do karibského štátu Haiti, rozhodne treba vyskúšať tekvicovú polievku joumou.