TOKIO - Bizarná japonská show Old Enough, Už jsme veľký, sa dostala aj na platformu Netflix. Malé deti pod dohľadom kamier sú vyslané splniť rôzne úlohy, ktoré majú zvyčajne na starosti dospelý, a to napríklad ísť na nákup či zaniesť veci do čistiarne.