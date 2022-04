RECENZIA Nový Ghostbusters sú prekvapením: Afterlife ponúka solídnu akciu, silné cameá a skutočné emócie

HOLLYWOOD - Noví Krotitelia duchov konečne dorazili aj do slovenských kín. Po odklade z októbra, novembra a neskôr dokonca aj z januára sme mali pocit, že tento film ani neuvidíme. Našťastie naňho naši distribútori nezabudli a my sme si ho veľmi radi vychutnali v kinosále, aj keď, žiaľ, takmer prázdnej. Ghostbusters: Afterlife by si napriek tomu mal podporiť, pretože ponúka to, čo od sequelov chceme – logiku.