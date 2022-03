BRATISLAVA - Jar sa pomaly blíži. Netflix chce jej príchod osláviť náložou noviniek. Na streamovacej stanici už o pár dní nájdeš novinku Against the Ice s hviezdou Hier o tróny, temný triler s Toni Collette, sci-fi novinku s hollywoodskym obsadením a vojnový film s Noomi Repace. Zo seriálovej tvorby sa vráti The Last Kingdom, Formula 1 a svetový hit Bridgerton. Ktorý z projektov máš vo watchliste?