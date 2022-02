HOLLYWOOD - Amazon v roku 2022 plánuje vydať seriál, ktorý by sa mal produkčne a epickosťou vyrovnať Game of Thrones. Reč je, samozrejme, o projekte The Lord of the Rings: The Rings of Power. Aj napriek tomu, že nás od premiéry delí ešte sedem mesiacov (plánové vydanie je v septembri), streamovacia služba Prime Video zverejnila prostredníctvom Vanify Fair prvé fotografie.