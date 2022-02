RECENZIA Nová netflixovka Munich: The Edge of War odhaľuje zákulisie vypuknutia druhej svetovej vojny

HOLLYWOOD - Vojnové snímky milujeme. Tentokrát nám Netflix priniesol komornú drámu zo zákulisia druhej svetovej vojny. Filmová adaptácia Munich: The Edge of War od Roberta Harrisa síce nespraví dieru do sveta, no za tvoj čas rozhodne stojí. Hovorí totiž príbeh o Mníchovskej dohode, podľa ktorej muselo Československo v roku 1938 odovzdať Nemcom Sudety. A to nie je jediný spôsob, prečo by si si mal film pozrieť.