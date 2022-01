Tip na seriál: Dokumentárna séria The Last Dance o Michaelovi Jordanovi ťa prevedie zákulisím basketbalovej scény

HOLLYWOOD - V roku 2020 sme mali možnosť vidieť na Netflixe seriálovú udalosť roka, ktorá hravo zatienila aj finálnu sériu Hier o tróny. Na streamovacej stanici premiérovala dokumentárna miniséria The Last Dance. Netflix v spolupráci s ESPN dosiahol vrchol dokumentárnej tvorby v desaťdielnom cykle o basketbalistovi Michaelovi Jordanovi a jeho tíme Chicago Bulls. Ak si to ešte doteraz nevidel, rozhodne by si mal.