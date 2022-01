RECENZIA Nového Spider-Mana ostatné weby vychválili: Toto však nebude prehnane dobré hodnotenie (bez spoilerov)

HOLLYWOOD - Kiná sa otvorili, a tak sme na nového Spider-Mana zašli konečne aj my. MCU ukončuje Hollandovu trilógiu zrejme ešte očakávanejším filmom, akým bol Endgame (aj keď počas pandémie toľko, pochopiteľne, nezarobí). Kinosály sú vypredané a lístky majú kúpené už všetci. Poďme sa však pozrieť na to, či Spider-Man: No Way Home dokázal byť blockbusterom, na ktorý budeme roky spomínať. Recenzia je BEZ SPOILEROV.