HOLLYWOOD - Na adresu nového akčného dobrodružného filmu Uncharted toho počúvame skutočne veľa. Fanúšikovia hernej série možno krútia hlavami, no všeobecne je okolo filmu dostatočný hype na to, aby Sony nalialo do reklamy milióny dolárov. Tentokrát prišli s kompletnou akčnou sekvenciou, ktorá sa odohráva v lietadle.