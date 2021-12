BRATISLAVA - Pentalógia Fantastické zvery príde znova do kín. Tretia časť s podtitulom The Secrets of Dumbledore odhalí tajomstvá niekdajšieho riaditeľa Rokfortu. Tešiť sa môžeme na návrat starých postáv, ale aj na zopár nových. Ukážke už tradične kraľujú všakovaké zvery a štúdio stavia na ukážky z epických scén.