RECENZIA Čo sme čakali, to sme dostali: Z najdrahšieho filmu dielne Netflix je scenáristická katastrofa

HOLLYWOOD - Netflix tento rok skutočne vydáva jeden film za druhým. Nájsť týždeň, počas ktorého by si nemal čo nové pozerať, je aktuálne nemožné. November láka na novú akčnú heist snímku Red Notice s hollywoodskym obsadením. Stalo sa však to, čo sme čakali. Bezkonkurenčne najdrahší Netflix film nemá čo nové ponúknuť. Napriek tomu pokoril rebríček sledovanosti. Prečo by si sa mu mal oblúkom vyhnúť?