Tip na seriál: The Pacific poteší každého fanúšika Band of Brothers, tentokrát uvidíš druhú svetovú vojnu v Tichom oceáne

HOLLYWOOD - Už je tomu dvadsať rokov, odkedy sme mali na televíznych obrazovkách a na streamovacej platforme HBO GO možnosť vidieť zrejme najlepšiu vojnovú minisériu všetkých čias – Band of Brothers. HBO sa po takmer desaťročí znova rozhodlo obzrieť za druhou svetovou vojnou a prinieslo divákom The Pacific. Ak máš rád vojnovú tematiku, priprav sa na najrealistickejšie zobrazenie vojny medzi USA a Japonskom.