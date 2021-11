Najpestrejší november, aký sme dosiaľ videli: Netflix ponúkne sériových vrahov, nový Narcos aj svoj najdrahší film s The Rockom

HOLLYWOOD - Ak si si myslel, že to Netflix na tento rok už zabalil, mýliš sa. Tie najlepšie projekty si už tradične nechal na koniec roka. V novembri sa dočkáš hraných filmov aj investigatívnych seriálov o sériových vrahoch, tretej série Narcos: Mexico, animovaného seriálu zo sveta League of Legends, pokračovania Tiger King, ale aj filmu Red Notice s hviezdnym obsadením. My sme takýto nabitý mesiac ešte nevideli. Na ktorý projekt sa najviac tešíš ty?